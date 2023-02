'Festa é mais um motivo para seguir em frente', afirma Péricles depois de sofrer assalto

Mesmo com a agenda cheia, o músico conta que tem acompanhado o BBB 23 e segue de olho em seu participante preferido: a cantora Marvvila. Os dois gravaram juntos a música "Nosso Amor Quer Paz", no ano passado.

Péricles diz que o fato de poder celebrar a folia este ano é "mais um motivo para seguir em frente e comemorar as pequenas vitórias". Para ele, o segredo para a longevidade da carreira é "respeitar as pessoas."

"O Carnaval mexe com a gente. As pessoas esperam o nosso melhor, e estou aqui para isso. Sou muito incentivado pela minha mulher", afirma. E complementa, aos risos: "Uma das minhas metas desse ano é perder mais dez quilos, é ela quem manda".

Após três anos de pandemia, ele atribui a força para seguir com o trabalho, mesmo depois do assalto, à família e, em especial, à mulher, Lidiane Faria.

"Quero agradecer a todo mundo que me mandou carinho e mensagens positivas. Vou botar uma pedra no assunto, e vida que segue", afirmou, em entrevista a jornalistas antes de se apresentar no Camarote Brahma, no Sambódromo do Anhembi.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Péricles, 53, não se deixou abalar pelo assalto sofrido por ele e pela família, na sexta-feira (17), em Santo André, região metropolitana de São Paulo. Um dia depois do ocorrido, ele entusiasmou a plateia durante a primeira noite do Carnaval da capital paulista, na madrugada deste sábado (18).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.