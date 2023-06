Treat Williams compartilhou um vídeo em casa de campo horas antes da morte

De acordo com a revista, o incidente aconteceu por volta das 17h e envolveu um único carro e a motocicleta de Williams e acredita-se que o motorista do carro não viu o ator quando estava virando na mesma curva que ele. Não houve mais feridos.

Fãs lamentam morte do ator. Nos comentários, os fãs prestaram homenagens. "[Cinco] horas atrás você estava compartilhando sua linda casa conosco e agora nós perdemos você", escreveu um. "Enviando amor para seus entes queridos", disse outro. "Estou chocado com a notícia do seu falecimento. O meu coração está partido pela sua família", comentou mais um. "Coração partido. Descanse em paz, Treat", afirmou outra.

O ator compartilhava fotos da sua casa de campo. Na gravação, o ator mostrou um pedaço do seu terreno descampado verde. Treat costumava publicar fotos da sua casa de campo no Instagram.

