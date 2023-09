The Town: Após cirurgia, Jade Picon curte shows e diz que está tudo sob controle

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jade Picon, 21, ainda está se recuperando da cirurgia de implante de silicone, que fez recentemente, mas circulou normalmente pela área VIP do The Town, neste sábado (2). "Está tudo sobre o controle", afirma. "Estou seguindo todas as indicações médicas."

A influenciadora e ex-BBB estava animada com a apresentação do rapper americano Post Malone. "Era o show que mais queria ver hoje", conta ela.

Sobre a experiência na novela "Travessia" (Globo), na qual interpretou a patricinha Chiara, a jovem conta que ficou feliz com o resultado. "Foi a maior realização da minha vida", avalia. "Foi um projeto em que entrei de corpo e alma, mudei de cidade, parei com a minha marca por um tempo para poder me dedicar 100%, e não poderia ter sido melhor para mim."

Ela agora está decidida a seguir a carreira de atriz, e está estudando para isso. "Acho que não é uma questão de precisar, é uma questão de sonhar e ter a coragem de viver esse sonho e encarar as consequências", diz. "A Chiara vai ser a primeira de muitas."

Picon também conta que está envolvida em alguns projetos, mas ainda não pode dar detalhes. "Setembro vai ser um mês bem agitado para mim", afirma. "Mal vejo a hora de poder compartilhar tudo com todo mundo."