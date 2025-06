Tom Cruise quebra recorde mundial com salto de paraquedas no novo 'Missão: Impossível'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Cruise, 62, acaba de conquistar um feito que vai além das telas de cinema: o astro entrou para o Guinness World Records ao realizar o maior número de saltos de paraquedas com fogo já feitos por um ator. A façanha, registrada 16 vezes, foi realizada durante as filmagens de Missão: Impossível – O Julgamento Final, oitavo longa da franquia. As informações são da revista People.

A cena em questão é uma das mais arriscadas e espetaculares do novo capítulo da saga. Nela, o personagem Ethan Hunt, vivido por Cruise, se lança de um avião biplano da década de 1940 em pleno voo, durante uma sequência de combate aéreo contra o vilão Gabriel, interpretado por Esai Morales. A ação se passa sobre a cordilheira Drakensberg, na África do Sul.

O clímax envolve o personagem saltando de uma aeronave em chamas, com o paraquedas principal incendiado em pleno ar. Na vida real, Cruise repetiu essa manobra impressionante 16 vezes —sempre com um paraquedas previamente embebido em combustível e incendiado antes do salto. Segundo o Guinness, ele cortava o equipamento em chamas no ar e abria um reserva para completar a queda com segurança.

"Tom não interpreta apenas heróis de ação —ele é um herói de ação", afirmou Craig Glenday, editor-chefe do Guinness, em entrevista à revista People. "Grande parte do seu sucesso vem do compromisso com a autenticidade. Ele constantemente redefine o que é possível para um ator em cena."

As imagens foram captadas com ajuda de uma câmera de 22,7 kg presa ao corpo do ator, possibilitando closes detalhados da queda. A direção da cena ficou a cargo de Christopher McQuarrie, roteirista e diretor da franquia, que também acompanhou de perto as filmagens aéreas.

Para quem acompanha a trajetória de Cruise, o feito não surpreende. Paraquedista licenciado e adepto das próprias acrobacias, o ator já realizou escaladas sem dublê, perseguições em moto por penhascos e até voou pendurado do lado de fora de um avião em movimento em filmes anteriores da série.

O Guinness destacou que nenhum outro ator ou dublê chegou perto de completar tantas quedas "que desafiam a morte" com esse grau de risco e repetição. Segundo a organização, o recorde é inédito e não há registros de tentativas semelhantes por parte de outros profissionais do cinema.