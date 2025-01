Tiktoker faz sucesso ao falar sobre aceitação dos pelos pubianos

"Desde os 11 anos decidi não me depilar. Meu corpo, minhas regras", escreveu uma internauta. "Parei também de depilar minhas axilas e, honestamente, foi a melhor coisa que fiz. Me sinto livre e leve", comentou outra seguidora. Uma terceira completou: "Fiz minha última depilação há um ano e não pretendo fazer nunca mais".

Ela postou um vídeo no qual repetia várias vezes a frase "Full bush in a bikini", contando que foi criticada após incluir uma foto pessoal na avaliação da peça de roupa, onde aparecia à vontade com seus pelos pubianos. O vídeo já ultrapassou 14 milhões de visualizações e recebeu inúmeros comentários de apoio.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um comentário em uma plataforma de comércio eletrônico internacional levantou uma questão sobre a aceitação dos pelos pubianos, e o feminismo acabou ganhando um novo slogan: "Full bush in a bikini" ("Mato Cheio no biquíni", em tradução literal). A responsável pelo bordão é uma tiktoker conhecida pelo perfil @sujindah.

