Silvio Santos procura a 'moça do bambu', que ficou famosa por piada suja em 1985

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Silvio Santos está procurando a "moça do bambu", lembrada até hoje por ter feito uma piada suja no programa do apresentador. Em publicação no perfil oficial do Programa Silvio Santos, a produção anunciou que está buscando a mulher "que deixou Silvio Santos sem palavras em 1985".

"Caso você a conheça, escreva nos comentários dessa publicação", pediu o SBT, na publicação oficial. Ainda não há informações oficiais de quem possa ser a garota.

Em uma das edições do programa dominical, uma menina contou uma piada ao vivo. "Qual é a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?", perguntou ela. Rindo do questionamento, o apresentador falou que, em seguida, iria ver "besteira".

"O poste dá luz em cima, a mulher da luz embaixo", explicou a garota. "E o bambu?", interrompeu Silvio. "Enfia no teu c*", disparou a jovem, causando risadas no público. Sem graça, o apresentador deu risada e brincou: "Ô boca suja, sem vergonha!".