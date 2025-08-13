Roberta Miranda critica hipocrisia no sertanejo e reafirma ser bissexual





RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Roberta Miranda, 68, voltou a falar sobre sua sexualidade nas redes sociais após assumir publicamente um relacionamento com seu segurança, Daniel Torres. A cantora reafirmou sua identidade bissexual e minimizou as críticas que vem recebendo nos últimos dias. "Eu sou bi, ok? A vida é minha e faço o que eu quiser. Você [que critica] não paga minhas contas, não sente minha dor, não faz nada por mim."

Roberta também apontou o que vê como contradição no meio sertanejo, onde, de acordo com ela, alguns cantores mantêm a aparência de heterossexualidade para preservar a carreira e o apelo junto ao público feminino. "No meio sertanejo, há muitos homens que mostram para a sociedade que são machões, mas são gays e gostam de homens", afirmou.

Sem citar nomes, Roberta continuou: "Não adianta ter filho, não adianta casar, porque todo mundo sabe quem é quem. Imagina se os gatinhos vão perder as mulheres como suas fãs? Não é uma hipocrisia?".

A cantora também comentou sobre a cumplicidade de parte do público e da mídia, que preferem ignorar o assunto. "As pessoas sabem quem é quem. Ficam quietos, fingem que acreditam. Claro que a gente entende que tem que mostrar esposa, namorada. Quantos têm contrato aí só para dizer que são casados? Acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita", disparou.

Por fim, Roberta respondeu às críticas que recebeu após assumir um affair com um homem, negando que isso represente um afastamento da comunidade LGBTQIA+. "Eu não abandono aquilo que sou", concluiu.