Regina Duarte comenta sobre retorno às novelas, após pazes com Globo

Regina estava sendo cotada para uma novela prevista para o fim do ano. Após fazer as pazes com a Globo, a atriz estava sendo cotada para o elenco de Três Graças, novela de Aguinaldo Silva, que irá substituir Vale Tudo no final de 2025.

"Para protagonistas, são uns calhamaços". Em conversa com Carolina Ferraz, Regina Duarte afirmou que não tem interesse em voltar para as telinhas porque os textos são muito extensos e ela não consegue mais decorar tantas falas.

