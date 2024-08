Rebeca Andrade é medalha de prata entre nomes mais influentes do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após receber medalhas de ouro, prata e bronze nas Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade se consagrou como a segunda personalidade mais influente do Brasil em 2024. A ginasta só perde para Gisele Bundchen no universo midiático brasileiro, conforme indicado pela pesquisa "Most Influential Celebrities (MIC)" da Ipsos. A análise considera aspectos como o engajamento nas redes sociais e as exposições na mídia.

Desde 2021, a presença feminina se destaca no topo do ranking, representando cerca de 80% dos top 30 nomes. O top 5 é encabeçado por Gisele, que lidera a pesquisa pela segunda vez. Além de continuar a ser um ícone da moda, a influência de modelo vai além das passarelas com o lançamento de seu livro de receitas saudáveis.

O segundo lugar na pesquisa fica para Rebeca Andrade, atleta brasileira com mais medalhas olímpicas na história do país. Liniker, por sua vez, fica no terceiro lugar, utilizando sua música para celebrar a diversidade cultural do Brasil.

Apesar de não lançar novos conteúdos, Jout Jout ocupa o 4º lugar e continua uma referência significativa para muitos jovens, graças aos seus vídeos sobre feminismo, relacionamentos e autoconhecimento. A cantora Iza fica na 5ª posição e se destaca na cena musical brasileira, além de ter anunciado sua gravidez (marcada por polêmicas).

Refletindo também a excelente performance feminina nos Jogos de Paris, a skatista Rayssa Leal e a jogadora de futebol Marta Silva, são outras duas mulheres atletas que aparecem muito bem colocadas no ranking geral da pesquisa.

Anitta apresentou crescimento e passou da 86ª posição em 2023 para o 14º lugar neste ano. Entre as mulheres entrevistadas, a cantora ocupa a 10ª posição, mas não figura entre os 30 nomes mais influentes para os homens.

A ascensão dos influenciadores digitais também é destaque do ranking. Nomes como os atores e comediantes Rafael Portugal, Fabio Porchat e o influenciador Iberê Tenório, único homem no top 10 do estudo, se sobressaem nos atributos de carisma e conexão com o público jovem.

Segundo a Ipsos, o conceito de influência no Brasil passou uma transformação significativa. Os consumidores estão cada vez mais exigentes, buscando celebridades que demonstram valores genuínos, engajam-se em causas sociais e ambientais e mantêm uma conexão verdadeira com suas audiências.

A diversidade e a inclusão também são cada vez mais relevantes. A preferência por hábitos saudáveis e um estilo de vida equilibrado também ajudam a impulsionar influenciadores de estilo de vida.

A pesquisa ainda que plataformas como TikTok, Instagram, YouTube e Facebook superaram a televisão como principais fontes de informação sobre celebridades, contribuindo com a transformação no cenário da influência.

O MIC é um estudo pioneiro no Brasil que analisa a influência de celebridades e influenciadores digitais em diferentes atributos de imagem e seus respectivos alinhamentos como porta-vozes de marcas. Na onda de 2024, foram realizadas 2000 entrevistas on-line, avaliando 200 celebridades, em 40 atributos, subdivididos em nove drivers de influência. A margem de erro é de 2 p.p.