Papa Leão 14 aparece em transmissão da final do beisebol de 2005

Naquele dia, Prevost assistiu à vitória do White Sox por 5 a 3 no jogo de abertura da World Series, como é chamada a final da liga. A decisão é disputada em uma série melhor de sete jogos, e os White Sox venceram os Astros nas quatro primeiras partidas, sagrando-se campeões da MLB naquele ano. A franquia já havia conquistado o título primeiro em 1906 e depois no ano de 1917.

Prevost aparece em uma transmissão de TV durante o primeiro jogo da final da Major League Baseball (liga de beisebol norte-americana) de 2005, entre o Chicago White Sox e o Houston Astros, no então U.S. Cellular Field, hoje chamado de Rate Field. A própria conta oficial da MLB compartilhou o vídeo. "O papa é como nós. Ele ama beisebol", escreveu o perfil.

