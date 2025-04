Preta Gil canta com Gilberto Gil, que chora, em show da turnê 'Tempo Rei', em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil fez uma participação no show de seu pai, Gilberto Gil, na noite deste sábado (26). A cantora chegou com a ajuda da banda à apresentação em São Paulo da turnê de despedida de Gil, "Tempo Rei".

A dupla cantou "Drão", e Gil chorou. No telão, foram exibidos imagens de arquivo da família. Preta saiu do palco ao coro de "Preta! Preta!", do público. A artista estava internada na UTI para tratar de complicações decorrentes de um câncer colorretal --ela recebeu o diagnóstico em 2023.

Em show em Salvador no mês passado, Gil prestou homenagem à filha com essa mesma música. Antes do dueto, Gil cantou "Se Eu Quiser Falar com Deus". Mais cedo, Nando Reis havia cantado com ele "A Gente Precisa Ver o Luar".