Por mais mulheres no futebol, Globo contrata nova comentarista para transmissões

Durante este período de trabalho em Santa Catarina, Jéssica Cescon foi coordenadora de esportes e atuou como comentarista nos telejornais da emissora, como titular no Debate Diário e nas jornadas esportivas da CBN Florianópolis, em partidas de Avaí e Figueirense na Série B e C do Brasileirão.

Natural de Sarandi, no Rio Grande do Sul, Jéssica Cescon se formou em Jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Em veículos ligados ao Grupo Globo, ela começou a trabalhar em 2021, quando foi contratada pela NSC TV.

A jornalista atuará especialmente no SporTV, o canal esportivo da Globo, em transmissões da Série A e B do Campeonato Brasileiro, além de ser escalada para debates esportivos diários.

