Paulo Cupertino matou ator a sangue frio, diz ex

Oito testemunhas serão ouvidas hoje ao longo do julgamento. Paulo Cupertino e outros dois réus, acusados de acobertarem a fulga do acusado de homicídio triplamente qualificado, também serão ouvidos pela Justiça. A previsão é de que a sentença seja anunciada amanhã.

Testemunha afirmou que já sofreu sete lesões nas costelas e quatro no nariz em decorrência de agressões de Paulo Cupertino. "Ele sempre foi explosivo. Não consigo mensurar quantas vezes ele me bateu."

"Ele assassinou três pessoas a sangue frio. Ele seria capaz, pois me bateu a vida inteira. Imagina o que ele faria com estranhos?", disse Vanessa Tibcherani.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vanessa Tibcherani, 45, afirmou que Paulo Cupertino foi o responsável pela morte de Rafael Miguel e dos pais do ator em 2019. A mãe de Isabela Tibcherani disse ter sido agredida diversas vezes no período em que conviveu com o réu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.