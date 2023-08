Passeio com Olivier Anquier revisita obras e até apartamento de Di Cavalcanti no centro de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No próximo domingo (27), o chef francês Olivier Anquier promove, no centro de São Paulo, o "Di Domingo", um passeio que revisita a vida e a obra do pintor modernista Di Cavalcanti (1897 - 1976) no centro de São Paulo. O evento se repete por outros dois domingos de setembro.

O ponto de encontro para a caminhada será o Edifício Esther, o primeiro prédio modernista do Brasil, onde Di Cavalcanti morou -e onde Olivier mantém o seu Esther Rooftop. De lá, o roteiro do grupo passeará pelas principais obras de Di Cavalcanti espalhadas pelo centro, como os murais do Hotel Jaraguá e do Teatro Cultura Artística (ainda em reforma) e o mosaico do Edifício Triângulo -que abrirá especialmente para receber o grupo.

O próprio Anquier será o mestre de cerimônias do grupo, que também terá a companhia de uma historiadora que contará as histórias por trás das obras como se fosse uma jornalista dos anos 50. "Não queremos nada professoral, mas sim um jeito lúdico e diferente de apresentar as coisas", explica o chef, que também prepara performances musicais e artísticas para ambientar e embalar o passeio.

Para deixar a experiência ainda mais especial, o chef sugere que convidados compareçam vestidos à caráter, como nos anos 50. No seu Instagram, Anquier compartilha dicas e inspirações de looks femininos, masculinos e de até de maquiagens para inspirar os convidados.

Ao final da caminhada, que deve durar cerca de 1h30, o grupo retorna ao ponto inicial para visitar a cobertura onde Di Cavalcanti morou. O espaço, vizinho ao Esther Rooftop, hoje é um espaço de eventos intimista chamado Esther LaPlage, também mantido por Anquier.

Ali, o chef deixa de ser mestre de cerimônias para assumir a cozinha, em um "cooking show" ao vivo oferecendo "tudo o que Di mais gostava: pestiscos e comida tradicional de boteco", além de batidas, drinks e espumante - tudo à vontade, ao pôr do sol e ao som de Cartola, Pixinguinha e Noel Rosa, grandes artistas que também eram amigos do pintor.

Para a tranquilidade dos participantes, Olivier conta que o passeio será acompanhado por seguranças particulares e também contará com o apoio da Polícia Militar que, segundo ele, tem se mostrado mais presente pelas ruas do centro, o que deixou pontos como a Praça da República e a Rua Sete de Abril mais seguras de visitar.

"Eu moro e trabalho por aqui há 16 anos e, pela primeira vez, estou vendo a degradação do centro dando espaço à sua regeneração. Ainda há muito a ser feito, mas é um trabalho lento, que que leva tempo e exige paciência", disse Olivier à Folha. "Criou-se a imagem de que o centro de São Paulo é uma grande cracolândia, mas isso não é verdade. O centro é muito mais e tem infinitas histórias, que precisam ser contadas. É isso que queremos fazer."

DI DOMINGO - CAMINHADA LÚDICA COM ARTE E BOEMIA PELO CENTRO DE SP

Esther La Plage - Rua Basílio da Gama, 29, República, região central.

Dias 27/8, 17/9 e 24/9, às 15h.

Mais informações em @estherlaplage. Ingressos por R$390 em Sympla.com.br