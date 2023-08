Casa Warner comemora centenário dos estúdios em São Paulo

As temáticas de ativações da exposição incluem animações como "Looney Tunes", "Os Flintstones", "Scooby-Doo" e "Tom e Jerry". Alem das franquias "Harry Potter", "O Senhor do Anéis" e "Sexta-Feira 13".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir do dia 1º de setembro, a edição de 2023 da Casa Warner estará aberta para a visitação do público em comemoração ao centenário dos estúdios Warner Bros.. A exposição conta com cenários das animações em tamanho aumentado, atividades interativas e instalações imersivas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.