Britney Spears teme pela guarda dos cães e contrata advogada para derrubar cláusulas no divórcio

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Sam Asghari pediu pensão alimentícia para Britney. Ele também quer que a cantora arque com todos os custos do processo de divórcio e fez uma lista de bens para entrarem em uma suposta divisão. A estrela pop contratou uma das advogadas mais renomadas nos Estados Unidos, Laura Wasser. Britney quer impedir cláusulas abusivas, principalmente em relação aos cachorros Porsha e Sawyer.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de contar que não aguentava mais sofrer no casamento com Sam Asghari, Britney Spears agora cuida da documentação do divórcio. O ex-casal tinha assinado há dois anos um acordo pré-nupcial rigoroso para facilitar a separação de bens, mas a cantora comentou com amigos próximos que tem um problema agora para resolver com o ator: a guarda de dois cachorros.

