Onde ver entrevista icônica de Lolita Rodrigues, Hebe Camargo e Nair Bello a Jô

A entrevista do trio a Jô Soares está disponível no Globoplay, na gravação de uma reprise feita em 2012 para homenagear Hebe, que havia morrido aos 83 anos.

Num dos auges da transmissão, Lolita pegou o microfone para cantar o "Hino da Televisão Brasileira", canção que ela própria havia entoado na inauguração da TV Tupi, em 1950, mas, conhecendo as amigas, advertiu: "Se uma das duas rir...", disse com o dedo apontado para Hebe e Nair.

"Vocês estão numa forma espetacular", disse Jô logo no começo. "É que você não viu a gente sem roupa", respondeu Nair. A mais quieta entre as três, Lolita com frequência levava as mãos ao rosto em meio a risadas histéricas.

Hoje lembrada como uma das mais icônicas entrevistas conduzidas por Jô em seu programa na Globo, o encontro com o trio foi marcado por bom humor e pela sintonia entre as três veteranas da TV.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por mais que estivesse distante da televisão recentemente, Lolita Rodrigues, morta neste domingo aos 94 anos, era presença constante nas telinhas da internet. Graças a uma entrevista que ela e as amigas Hebe Camargo e Nair Bello deram a Jô Soares, em 2000, seu rosto com frequência reaparecia nas redes sociais.

