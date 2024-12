'Odete vai ser Odete, podem ficar tranquilos', promete Manuela Dias sobre remake de 'Vale Tudo'

Paulo Silvestrini rejeita uma 'Vale Tudo' com cara de série. Ele promete uma novela com cara de novela. "Eu tenho orgulho de fazer novela. Nós temos 200 milhões de colaboradores, que estão o dia todo conosco". Manuela também prometeu referências a sua versão original.

"São 33 anos entre a versão original e agora. O alcoolismo não era considerado uma doença, existia um índice de racismo e machismo muito alto. Fazer essas atualizações faz parte do avanço do nosso país", comentou Manuela Dias.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo apresentou neste domingo (8) detalhes sobre o remake de "Vale Tudo", que estreia em abril, em um painel no Palco Thunder da CCXP24, em São Paulo. Estiveram no palco a autora Manuela Dias, o diretor Paulo Silvestrini e atores, como Taís Araújo, Bella Campos, Paolla Oliveira, Humberto Carrão, entre outros.

