Novo 'Missão Impossível' e live-action 'Lilo & Stitch' estreiam nos cinemas de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta semana, a capital paulista conta com a estreia de "Missão: Impossível - O Acerto Final", a continuação da série de filmes protagonizada pelo ator Tom Cruise e o documentário da vida da Rita Lee.

Além dele, chega às telonas o live-action da animação da Disney "Lilo & Stitch" .

Veja abaixo as estreias do cinema nesta semana.

De Longe Toda Serra É Azul

Brasil, 2023. Dir.: Neto Borges. 85 min. 10 anos

O documentário acompanha o indigenista Fernando Schiavini, que visita aldeias em que atuou em 1970, período importante da luta pelos direitos indígenas. Com depoimentos, narra a história do indigenismo brasileiro.

Os Dragões

Brasil, 20. Dir.: Gustavo Spolidoro. Com: Lóren Maitê, Paulo Reginatto e Juliana Zardo. 87 min. 12 anos

Cinco adolescentes que vivem em uma colina formam um grupo de teatro. Eles decidem produzir uma peça baseada nos contos de realismo fantástico de Murilo Rubião. Aos poucos, transformam-se em dragões.

A História de Souleymane

L'Histoire de Souleymane. Paris, 2024. Dir.: Boris Lojkine. Com: Abou Sangare, Nina Meurisse e Alpha Oumar Sow. 93 min. 12 anos

Um imigrante recém-chegado a Paris se torna entregador de comida para sobreviver. Em dois dias, ele tem uma entrevista que pode garantir sua residência no país, mas não está preparado.

Lilo & Stitch

Lilo & Stitch. EUA, 2025. Dir.: Dean Fleischer Camp. Com: Maia Kealoha. 108 min. 10 anos

O live-action da animação da Disney acompanha o alienígena fugitivo Stitch que é adotado por Lilo, uma garota havaiana solitária. Juntos, eles embarcam em várias aventuras e descobrem o significado de família.

Missão: Impossível - O Acerto Final

Mission: Impossible - The Final Reckoning. EUA, 2025. Dir.: Christopher McQuarrie. Com: Tom Cruise, Hayley Atwell e Ving Rhames. 170 min. 14 anos

No último episódio da franquia de ação, o agente secreto Ethan Hunt e sua equipe embarcam em uma missão de vingança para destruir um vilão do seu passado e recuperar uma arma que ameaça a humanidade.

A Mulher que Nunca Existiu

Aïcha. Tunísia, França, Itália, Arábia Saudita e Catar, 2024. Dir.: Mehdi M. Barsaoui. Com: Fatma Sfar, Nidhal Saadi e Yasmine Dimassi. 123 min. 14 anos

Aya, que ainda mora com seus pais no sul da Tunísia, sente-se presa a uma vida sem futuro. Após sobreviver a um acidente, ela assume uma nova identidade e foge para a capital do país. Mas a sua vida é colocada em risco quando se envolve em um caso de violência policial.

A Mulher Sem Chão

Brasil, 2025. Dir.: Auritha Tabajara e Débora McDowell. 80 min. 10 anos

O documentário acompanha Auritha, da etnia tabajara, que deixou a sua terra no Ceará há dez anos em busca da liberdade. Em São Paulo, começa a escrever uma história em uma terra que não é a sua.

Ritas

Brasil, 2025. Dir.: Oswaldo Santana. 83 min. 14 anos.

Com base na última entrevista em vídeo de Rita Lee, o documentário intercala cenas da vida pessoal da cantora com depoimentos sobre a sua própria trajetória. Abriu a 30ª edição do festival de É Tudo Verdade.

Especiais

14ª Mostra Ecofalante de Cinema

Esta edição traz 125 filmes sobre temáticas socioambientais da América Latina. Abre o evento "O Efeito Casa Branca", documentário que mostra como o presidente George H. W. Bush (1988-1992) minou as políticas contra o aquecimento global. São 49 salas de cinema e espaços culturais, como Reserva Cultural e Centro Cultural São Paulo. O evento tem entrada gratuita.

Mais informações em: ecofalante.org.br

Bela Sonoriza

Em comemoração aos 25 anos de "Amor à Flor da Pele", o cinema realiza exibição única do filme, que será musicado ao vivo por Guilherme Chiappetta, Eduardo Contrera e Mathews Alves.

Reag Belas Artes - r. da Consolação, 2.423, Consolação, região central. Dom. (25), às 14h, 17h e 20h. Ingr.: R$ 80 (inteira), na bilheteria ou em cinebelasartes.com.br