Novo filme de Halle Berry é interrompido após suspeita de munição real no set

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As gravações do novo filme de Halle Berry, 55, e Mark Wahlberg, 50, "Our Man From Jersey", foram interrompidas após a equipe de filmagem suspeitar de munição real no set. A polícia britânica chegou a ser acionada e descartou qualquer perigo.

Segundo o jornal The Mirror, uma fonte não identificada classificou o episódio como alarmante. Já a Scotland Yard, que averiguou a suspeita, concluiu que o objeto confundido com uma munição era na verdade uma lata de gás de balão esmagada.

O filme da Netflix estava sendo rodado no tribunal de magistrados de Camberwell Green, no sudeste de Londres, quando o objeto foi encontrado. Outros locais usados pela produção nas gravações são a estação Kings Cross e a Albert Bridge, também em Londres.

A trama do filme gira em torno de Mike (Mark Wahlberg), um pedreiro de Jersey, que é recrutado por sua ex-namorada Roxanne (Halle Berry) para uma missão de inteligência dos Estados Unidos.

A suspeita de uma bala real no set de filmagem remete ao acidente ocorrido no set do filme "Rust", que era gravado nos EUA em outubro do ano passado e tinha Alec Baldwin no elenco. Um disparo com munição real matou a diretora Halyna Hutchins na ocasião, aos 42 anos.