Madonna agradece a Anitta e Pabllo Vittar após show histórico em Copacabana

Pabllo, por sua vez, definiu o momento como inexplicável. "Eu estou em êxtase até agora. Com o convite da Madonna, que sou fã, e todo o carinho do público que recebi. Passar esses dias ensaiando, subir no palco com ela e tudo ao redor é algo inexplicável", disse ela em comunicado enviado por meio de sua assessoria de imprensa ao F5.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia seguinte ao show que reuniu 1,6 milhões de pessoas nas areias da praia de Copacabana, Madonna usou o Instagram para agradecer personagens especiais desse evento. Ela compartilhou fotos ao lado de Anitta e Pabllo Vittar e agradeceu as artistas brasileiras pela participação na apresentação.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.