No The Town, Anne Lottermann descarta nova parceria com filho de Faustão na TV: 'Sigo meu caminho e ele o dele'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presente na primeira noite do The Town, a jornalista e apresentadora Anne Lottermann, 39, não faz mais parte do time da Band. E, segundo ela, nem mesmo os indícios de que seu até então parceiro de palco, João Guilherme, filho de Faustão, terá uma atração na emissora a animam a encarar nova empreitada com ele.

"Nesse momento, a melhor coisa a fazer é ele seguir o caminho dele e eu o meu para a gente se experimentar e entender nosso momento", decreta ela ao F5, durante passagem pela área VIP do festival na noite deste sábado (2).

Ela conta que tudo na Band aconteceu rápido e que agora é um momento de fazer coisas novas. "Estou com projeto de lançar um canal no YouTube, em setembro, chamado 'Da Anne-se', focado no público feminino de mais de 30 e 40 anos", diz.

Sobre o estado de saúde de Faustão, Anne afirma que nunca percebeu nada de diferente no apresentador nos barricares do canal até o dia em que ele precisou ir ao hospital.

"Ele é uma pessoa muito forte, sempre antes de chegar ele já estava lá no palco para gravar. Sempre demonstrou força e coragem. Não percebemos nada de diferente, talvez para ele não tenha sido um susto, mas ele nunca quis abrir nada para ninguém."