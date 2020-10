Neymar perde mansão luxuosa na Bahia em que costuma passar Ano-Novo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar, 28, vai ter que procurar outro lugar para passar o Ano-Novo. Isso porque a mansão em Barra Grande, na Bahia, onde ele celebra a virada desde 2017, já foi alugada para as festas de fim de ano.

De acordo com o portal de notícias regional Alô Alô Bahia, a luxuosa propriedade do publicitário Duda Mendonça já foi reservada para os últimos dias de 2020 por outra pessoa.

O imóvel fica em frente à praia e tem três andares, heliponto, piscina e lago artificial. Em suas várias suítes, Neymar já hospedou amigos como o surfista Gabriel Medina e o também jogador Lucas Lima. O filho do craque do Paris Saint-Germain também já curtiu a areia e o mar por ali.

Nos primeiros dias do ano passado, a mansão esteve no centro de uma polêmica, quando Neymar publicou uma foto rodeado por mulheres de biquíni e foi criticado nas redes sociais por "imaturidade", no que seria uma tentativa de provocar a ex Bruna Marquezine.