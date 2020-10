Brasileiro e chilena vencem campeonato latino-americano de 'Just Dance'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Tiago Silva, 23, e a chilena Taina Arancibia, 21, foram os grandes vencedores do primeiro campeonato latino-americano do jogo "Just Dance", que aconteceu na noite deste sábado (17). Com transmissão ao vivo pela internet, o evento começou com show da banda Olodum, que tocou de Salvador.

Por causa da pandemia de Covid-19, cada finalista se apresentou de casa --a tela mostrava as duas câmeras dos competidores da vez, ao lado dos icônicos e coloridos avatares da franquia de jogos de dança.

Foram 12 participantes nesta última etapa do torneio, vindos de seis países --Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Uma parceria entre a Ubisoft, desenvolvedora do game, e a marca de cosméticos M.A.C, o Just Dance M.A.C Challenge foi o primeiro campeonato latino-americano oficial de "Just Dance" já realizado.

Felipe Titto e Nyvi Estephan apresentaram a live diretamente de um estúdio montado em São Paulo. Entre os jurados, estavam a influenciadora Mandy Candy e as dançarinas Sheila Mello e Jéssika Mendonça. Outros rostos famosos também apareceram, dando dicas e fazendo comentários sobre as performances, como Yudi Tamashiro, Pedro Ottoni, Bibi Tatto e Jon Vlogs.

Tiago Silva e Taina Arancibia foram eleitos os melhores dançarinos de "Just Dance" nas categorias masculina e feminina da competição. Cada um levou, além de troféu, um prêmio em dinheiro de US$ 2.500 (cerca de R$ 13 mil) e uma viagem com passagem e hospedagem de cinco dias para Salvador, com acompanhante.