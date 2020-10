Luan Santana promove campanha e grava clipe para ajudar o Pantanal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luan Santana, 29, decidiu engrossar o coro de artistas pedindo ajuda e atenção para o Pantanal e anunciou, neste fim de semana, que vai promover uma live e um leilão beneficentes que buscam arrecadar fundos para combater os incêndios que tomaram o bioma.

Desde 1º de janeiro até a primeira semana de outubro, as queimadas varreram a fauna e a flora de 3.977.000 hectares da região, uma área pouco menor à do estado do Rio de Janeiro. O tamanho destruído corresponde a 26,5% do Pantanal, de 15 milhões de hectares.

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um dos estados em que o bioma está presente, o cantor sertanejo reafirmou a importância de preservar a biodiversidade da região, suas comunidades tradicionais e suas atividades econômicas --a pecuária e o turismo.

Marcado para o dia 22 de novembro, o show será transmitido ao vivo pela internet e será gravado de uma chalana, um tipo de barco, no rio Paraguai. Artistas convidados também devem participar.

A live pretende arrecadar ao menos R$ 8 milhões, que serão encaminhados ao movimento O Pantanal Chama, da instituição SOS Pantanal, que tem auxiliado diversas iniciativas que visam a recuperação e a preservação do bioma.

O público poderá fazer doações durante o show e também terá a chance de comprar camisetas, bonés e outros itens com estampas da campanha e a assinatura do próprio Luan. Os lucros serão encaminhados para a SOS Pantanal.

Além da live, o sertanejo também vai promover o leilão de um dos figurinos que usou na recente gravação do DVD "Viva". O valor arrecadado será destinado ao Instituto Arara Azul, do qual o cantor é padrinho, que estuda e preserva a espécie.

Por fim, Luan deve anunciar em breve o lançamento do clipe de "Deus Salve o Pantanal", que gravou na semana passada. Toda a renda obtida com a faixa será revertida à preservação do bioma.

"Queria ser chuva, mas estou em chamas, não tem flor em meu quintal, Deus Salve o Pantanal", canta o sertanejo na música.