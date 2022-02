Netflix divulga data da quarta temporada de 'Stranger Things'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix revelou nesta quinta-feira (17) a data definitiva para a estreia da quarta temporada da série "Stranger Things": o primeiro volume da nova leva de episódios chegará no dia 27 de maio, enquanto o segundo desembarcará no streaming em 1º de julho.

Em uma carta aberta aos fãs, os Irmãos Duffer, criadores da série, revelaram mais detalhes do que os fãs podem esperar. Eles contam que a quarta temporada foi a mais difícil de fazer, mas também a mais gratificante.

"A temporada quarto será a penúltima, e a quinta a última. A história está chegando ao fim. Ainda tem muitas emoções pela frente: novos mistérios, novas aventuras e novos heróis inesperados", diz trecho da carta assinada pelos irmãos.

Na sinopse, seis meses depois da batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins, o grupo de amigos se separará pela primeira vez e as turbulências do colégio dificultarão ainda mais as coisas.

Nesse momento de vulnerabilidade, surgirá uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível, trazendo um grande mistério que pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido.

A série "Stranger Things" se tornou um fenômeno global e conquistou mais de 65 prêmios e 175 indicações, dentre eles premiações como Emmy, Globo de Ouro, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, Peabody Award, AFI Program of the Year, People's Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards e muitas outras.

A trama é um dos títulos mais assistidos da Netflix com 582 milhões de horas de visualização. Em novembro de 2021, a plataforma aproveitou o #StrangerThingsDay (dia em que os fãs relembram o desaparecimento fictício do personagem Will Byers, interpretado por Noah Schnapp) para divulgar novidades sobre a 4ª temporada de "Stranger Things".

Os fãs puderam ter um gostinho do que vem por aí com a divulgação do trailer que dá algumas pistas de para onde a história vai caminhar. Nas imagens (assista abaixo), é possível ver que Eleven (Millie Bobby Brown) agora mora na Califórnia.

Ela escreve para o amigo Mike (Finn Wolfhard) e diz que está adaptada à nova vida e estar gostando da nova escola, onde afirma ter feito muitos amigos (algo que as imagens contrariam). Ela planeja encontrá-lo nas férias do que corresponde à primavera de 1986. "Vamos ter as melhores férias de todas", afirma.

Também foram divulgados os títulos dos nove episódios da nova temporada. Os nomes serão: "O Clube", "A Maldição de Vecna", "O Monstro e a Super-Heroína", "Querido Billy", "Projeto Nina", "Mergulho", "O Massacre no Laboratório de Hawkins", "Papai" e "O Plano de Onze".