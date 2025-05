'Na segunda vez, a gente criou todas as expectativas', diz Sabrina Sato sobre perdas gestacionais

A entrevista vai ao ar nesta sexta-feira às 23h45 no GNT e no próximo sábado (31) à 1h na Globo.

Durante a conversa, Sabrina se emocionou ao falar sobre a transformação que o relacionamento trouxe para sua vida: "Eu vejo esse olhar lindo e vejo amor, vejo paz. Eu encontrei minha paz, gente. Sabe o que ele mais me dá, apesar de ser tão novo? A maturidade. Ele me deixa centrada, porque eu sou desgovernada, né? Acho que eu encontrei o equilíbrio que eu precisava no Nicolas."

Na entrevista, eles se abriram pela primeira vez sobre as duas perdas gestacionais que enfrentaram no último ano.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, Sabrina Sato e Nicolas Prattes participaram juntos de um programa de TV. O casal é convidado do Conversa com Bial que vai ao ar nesta sexta-feira (30).

