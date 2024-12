Mostra de Luiz Sacilotto traz a alma concretista em obras que transbordam as telas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prédio do MAC USP (Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo) ganhou o reforço das colunas e pilastras coloridas da obra concretista do pintor Luiz Sacilotto, celebrado em centenário com a exposição "Sacilotto Contemporâneo: Cor, Movimento, Partilha", que estreou no final de setembro no espaço.

Quase que como pintasse para fora das telas, o artista paulista, morto em 2003, se estabeleceu como um dos expoentes do movimento concretista na pintura aqui no Brasil, desenvolvida na década de 1950. Na exposição que comemora seu centenário, 113 obras constroem a atmosfera artística de Sacilotto, nascido na cidade de Santo André (SP), em 1924.

A mostra traz os quadros e esculturas do artista que exprimem o esquadro e a estima do concretismo, movimento que tem como princípio a abstração construída por meio de figuras geométricas, como conta a cocuradora da exposição Renata Rocco.

"O concretismo aparece como esse grande disparador para se pensar abstração no Brasil. É a ideia de você se libertar da figuração. [A arte concreta] não representa. Ela é por si", discorre.

Na mostra do MAC USP, as paredes bicolores, em vermelho e branco, convidam o espectador a entrar, não só de cabeça, mas de coração, nas pinturas e esculturas do artista que levou o concretismo para sua vida e se faz presente com uma obra atemporal, como defende Ana Avelar, curadora da mostra.

"Ele tem uma ousadia que a gente vê hoje na moda, no design, na pintura. É um gosto muito contemporâneo", exprime Ana.

As obras, em centena, trazem geometrias retangulares coloridas que se encontram, percorrem em paralelo pelas telas, se fundem em formas hipnóticas que dão ao espectador um banquete ilusionista em tinta acrílica vibrante. "A cor é um pilar, o movimento é um pilar e a partilha é um pilar", traduz Renata.

Dividida em etapas da vida do pintor, a exposição traça uma narrativa em cores e retângulos do processo artístico de Sacilotto, que foi operário em serralherias de Santo André.

A mostra inicia-se nas obras experimentais durante sua formação escolar em pintura na década de 1940 na capital paulista, passando pela profusão de formas do seu momento concretista nos anos 1950 até o mergulho do artista 20 anos depois na op art (optical art ou arte ótica) -movimento artístico em que as pinturas são baseadas na ilusão de ótica.

Tais fases são vistas na obra "Trabalhador", de 1946, em que Sacilotto usa regras mais tradicionais da pintura para compor um retrato com pinceladas expressionistas. Já em "Pintura IV, de 1951, figuras geométricas em esmalte e grafite esquematizam a passagem consagrada do pintor pelo movimento.

Mas é na obra "C 7960", um óleo sobre tela de 1979, por exemplo, que os moldes vertiginosos da op art tomam as telas de Sacilotto. Compondo uma esfera na cor verde flutuante e hipnótica, a obra leva o espectador a percorrer os desenhos geométricos e sentir que o quadro salta aos olhos, infla, dá voltas e corre solto.

Em "C 8189", de 1981, esse olhar tridimensional, em tinta acrílica laranja e verde, faz o visitante dar voltas nos labirintos coloridos do artista em um desenho quadriculado que forma ondas à la edifício Copan, de Oscar Niemeyer e Carlos Alberto Cerqueira Lemos.

Para além da maleabilidade das tintas, Sacilotto também foi um escultor do aço. O artista, que também foi operário em serralherias em Santo André, cidade operária por tradição, trouxe a experiência das máquinas para as esculturas.

"Ele sempre foi um trabalhador da indústria e artista. Ele parou de trabalhar formalmente como operário já idoso. Ele trabalhou em algumas empresas e depois teve um serralheria para a indústria. Ele era um operário mesmo", conta Ana.

Renata cita ainda o conhecimento autodidata de Sacilotto e a ânsia do artista pelas linguagens dos números traduzidas em suas obras.

"Ele era esse artista muito generoso no compartilhar o seu saber e o seu fazer. Ele fala 'Isso que eu faço é muito simples, é pura matemática, qualquer um pode fazer. E essa linguagem da matemática, ela fala com todos, ela é uma linguagem universal'", conta Renata.

É possível ver tais anseios pela popularização da arte em esculturas gigantes instaladas em sua cidade natal. Em "Concreção 0005", uma escultura metálica de 4 metros em amarelo e vermelho vibrantes paira em Santo André para demonstrar a força dos espírito artístico de Sacilotto.

"Ele queria que a arte que ele produzisse fosse acessível. E ela é. Ele acreditava que a arte poderia ser um instrumento de desenvolvimento humano", conta Ana.

Apesar das fases do artista serem classificadas ora como expressionistas, ora hipnóticas, Renata esclarece que o pintor sempre teve a alma de concretista durante sua jornada.

"Ele era como um alicerce. Embora tenha trabalhado com a linguagem ótica e cinética, ele sempre se considerou um artista concreto. Ele não deixa o concretismo. Ele vai para outras questões, mas, teoricamente, ele ainda era um artista concreto!"

"Sacilotto Contemporâneo: Cor, Movimento, Partilha" traz, assim, a saga de um operário-artista –ou artista-operário– que ensinou pela forma e dureza do aço a possibilidade do ser humano abstrair o pensamento e construir uma mentalidade forjada em cor e fluidez, mesmo que a realidade apresentada seja dura como o metal.

SACILOTTO CONTEMPORÂNEO: COR, MOVIMENTO, PARTILHA

Quando Até 26 de janeiro de 2025, de terça a domingo, das 10h às 21h

Onde MAC USP (Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo) - Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, São Paulo

Preço Grátis

Classificação Livre