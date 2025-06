Morre o cantor Lou Christie, do hit americano 'Lightnin' Strikes', aos 82 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista Lou Christie, cantor americano conhecido por hits pop dos anos 1960 como "Rhapsody in the Rain" e "Lightnin' Strikes", morreu aos 82 anos nesta quarta-feira (18). A informação foi confirmada por seus familiares e a causa da morte não foi divulgada.

Nascido em 1943, nos Estados Unidos, Lugee Alfredo Giovanni Sacco ficou conhecido nos anos 1960 por seus falsetes impressionantes e as melodias de suas músicas. Sua carreira também início logo no colégio, quando ele formou o grupo Lugee & the Lions.

Seu empresário na época o convenceu a adotar um nome artístico e seu primeiro single, "The Gypsy Cried", lançado em 1962, chegou ao 24º lugar nas paradas americanas. Ele fez parte da última geração conhecida como "teen idols", junto de nomes como Bobby Vee, Ricky Nelson e Frankie Avalon.

Em 1965 ele alcançou o auge de sua carreira com a música "Lightnin' Strikes", que alcançou o topo da Billboard Hot 100 em fevereiro do ano seguinte. A canção foi escrita em parceria com a compositora Twyla Herbert e surgiram comparações entre o estilo de Christie e grupos musicais como o Beach Boys.

Christie também ficou muito conhecido pelo single "Rhapsody in the Rain", lançado em 1966, que levantou uma série de controvérsias ao sugerir, em sua letra, cenas íntimas dentro de um carro.

Nas décadas seguintes, o músico percorreu diferentes estilos, tendo flertado, inclusive, com a música country. Ele gravou canções até os anos 2010 e participou de uma série de shows de homenagem à sua carreira.