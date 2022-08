Morre Jean-Jacques Sempé, criador de 'O Pequeno Nicolau', aos 89 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quinta-feira (11) o ilustrador e cartunista Jean-Jacques Sempé, criador de "O Pequeno Nicolau", em sua casa de férias, segundo Marc Lecarpentier, seu biógrafo e amigo, disse à AFP. Ele tinha 89 anos, e comemoraria seu 90º aniversário na próxima quarta-feira (17).

Além de ter ilustrado a famosa série de livros infantis, que se tornou best-seller com sua visão idealizada da França nos anos 1950, Sempé também colaborou com grandes publicações, como a New Yorker, para onde fez dezenas de capas.

Seu "Pequeno Nicolau" tornou-se um gigante no território internacional, com traduções em 45 países e soma 15 milhões de cópias vendidas. Nada mal para um Sempé que, quando de fato pequeno, queria ser pianista de jazz, mas acabou abandonando a escola aos 14 anos antes de mentir sobre sua idade para se juntar ao exército.

Foi depois da experiência ruim com os militares que ele começou a fazer desenhos e a vendê-los para jornais de Paris, enquanto trabalhava numa agência de imprensa ao lado de outra lenda da "bande dessinée", René Goscinny, do "Asterix", que foi seu parceiro na criação do "Nicolau".

O trabalho começou como uma tirinha na revista belga Le Moustique entre 1956 e 1958, desenhada por Sempé e escrita por Goscinny.

Ele mesmo afirmou, em entrevista de 2018, que sua visão floreada que aparecia nos livros era "uma maneira de revisitar a miséria que sofri enquanto crescia". O início da carreira não foi fácil, mas seu prestígio internacional se consolidou a partir da contratação pela New Yorker, em 1978, aos 46 anos.

No Brasil, "O Pequeno Nicolau" teve diversos volumes publicados pela editora Martins Fontes e Rocco, e mais recentemente, a editora Sesi-SP republicou outros álbuns de sua autoria, como "Senhor Lambert", "Marcelino Pedregulho" e "Raul Taburin", originalmente lançados pela extinta Cosac Naify.

Também é possível conferir a adaptação cinematográfica de "O Pequeno Nicolau", de 2009, e a sua continuação, "As Férias do Pequeno Nicolau", de 2014, por aluguel no Apple TV.