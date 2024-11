Morre Charles Dumont, que compôs para Edith Piaf e Barbra Streisand, aos 95

Treinado como trompetista, Dumont atribuía a Piaf seu sucesso. "Minha mãe me deu à luz, mas Edith Piaf me trouxe ao mundo", disse em uma entrevista à AFP em 2015. "Sem ela, eu nunca teria feito tudo o que fiz, nem como compositor nem como cantor".

Dumont compôs uma das mais icônicas músicas francesas "Non, Je ne Regrette Rien" em 1956, com letra de Michel Vaucaire. Edith Piaf recusou a gravar a música várias vezes até que, em 1960, aceitou. Depois disso, foram mais de 30 colaborações com a cantora, que morreu em 1963.

