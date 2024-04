'Minha vida particular só cabe a mim', diz Davi, campeão do BBB 24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Davi Brito, campeão do BBB 24, falou sobre a polêmica com relação a sua ex-mulher, Mani Reggo, no Domingão com Huck (Globo) deste domingo (28). O ex-motorista de aplicativo disse durante toda sua participação no reality show que era casado, mas ao sair não encontrou a companheira e afirmou que os dois estavam apenas "se conhecendo".

"Estamos conversando; estamos, assim, dialogando", afirmou. "Mas, tipo assim, toda essa polêmica que está acontecendo, tudo isso que está rolando pela internet aí, é só fofoca. É só o que o povo está inventando mesmo para querer tirar o meu valor. Eles dizem assim: 'Poxa, o Davi acertou tanto dentro do programa, então pode esperar ele deslizar na banana para gente poder bater nele até ele cair, entendeu?'."

Davi disse ainda que não vai entrar nessa discussão, porque "minha vida particular, que só cabe a mim resolver, sabe?". "Eu só precisava de um tempo depois que eu saí do Big Brother para poder raciocinar o que estava acontecendo com a minha vida aqui fora, sabe? Que foi muita coisa mesmo", avaliou.

O baiano contou que vai usar a força mental que demonstrou no programa para tratar desse tema. "A mesma pessoa que eu mostrei dentro do Big Brother, que é uma pessoa bem posicionada e forte, eu vou ser aqui fora também", afirmou. "E se eu derrubei um Golias dentro da casa, eu vou derrubar esse Golias aqui fora também."

O vencedor do BBB também disse ainda estar se acostumando com tudo o que está acontecendo em sua vida. "Tipo assim, a gente passa 3 meses lá no Big Brother confinado dentro daquela casa. Então só quem passa por isso que vai entender o que é estar confinado 100 dias dentro de uma casa vendo as mesmas pessoas todo dia, sabe", contou. "Eu entrei lá com 0 seguidores, né? No máximo, tinha 56. Eu saí com 10 milhões. Então foi a primeira bombardeada que eu tinha tomado. A primeira bomba que eu falei: 'Epa, que negócio é esse que tá acontecendo comigo?'."

"Logo em seguida, foram me enchendo mais de informações ainda. Então a minha cabeça começou a se transformar e, sabe?", compartilhou. "Eu fiquei confuso, eu fiquei em estado de choque. Eu falei assim: o que é que tá acontecendo com a minha vida? Pra quem rodava aplicativo hoje e, tipo assim, campeão do Big Brother, prêmio de R$ 2.920.000... foi uma série de informações que eu recebi e vim recebendo."

Davi ainda foi homenageado com a participação de Nadson, o Ferinha, que se apresentou no palco do Domingão. O ex-BBB costumava cantar as músicas do artista de arrocha e pedir suas músicas na festa durante o confinamento.