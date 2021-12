Megan Thee Stallion se gradua em universidade americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Megan Thee Stallion, 26, não é só uma cantora de sucesso, mas também uma aluna aplicada. Em meio aos compromissos de estrela do rap, ela conseguiu se formar em Gestão e Administração dos Serviços de Saúde.

No sábado (11), ela publicou nas redes sociais imagens da cerimônia de graduação dela na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. "Eu sei que meus pais estão me olhando com muito orgulho", afirmou. "Obrigada pelo amor que recebi hoje."

A publicação recebeu muitas mensagens de parabéns de colegas do mundo artístico. Algumas das artistas que se manifestaram foram as cantoras Lizzo e Ciara e a atriz Gabrielle Union.

"Eu sei que sua mãe está orgulhosa de você!", disse Cardi B. "Você está deixando as pessoas emocionadas aqui."

Megan ficou famosa pelos vídeos de freestyling que ela publicava nas redes sociais. Seu primeiro álbum, "Good News", foi lançado em 2020.

O remix do single "Savage", com a participação de Beyoncé, a colocou no número um da parada americana Billboard Hot 100. Ela também alcançou o topo desse ranking ao lado de Cardi B com o single "WAP".