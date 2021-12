Christian humilha Lara após ser flagrado como Renato na trama 'Um Lugar ao Sol'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Um Lugar ao Sol" (Globo) terminou no último sábado (11) com um gancho e tanto. Depois de muito esforço, a mocinha Lara (Andréia Horta) finalmente conseguiu encontrar Renato (Cauã Reymond), irmão gêmeo de seu ex-noivo (sem saber que, na verdade, se trata do próprio amado).

Ela o confronta na saída da empresa Redentor, onde ele trabalha depois de ter assumido a vida do irmão, inclusive se casando com a noiva dele, Bárbara (Alinne Moraes). Acuado e na frente do atual sogro, Santiago (José de Abreu), dono da rede de supermercados, Christian precisa manter a pose.

A cozinheira pede que o rapaz conte o que ocorreu na noite em que o ex-noivo morreu (na verdade, quem morreu foi Renato, que estava se fazendo passar por Christian na ocasião). Ela já havia descoberto que os dois, que até então não se conheciam, tinham estado juntos pouco tempo antes.

"Bom, se é isso o que você quer saber, eu estive com o seu noivo, sim", dirá ele. "Por uma noite, e foi suficiente."

Ele vai humilhar a cozinheira dizendo que ela está atrás do dinheiro dele, assim como teria feito o ex-noivo dela. "Ele queria dinheiro, o que, pelo visto, é o que você também quer", afirma. "Ele foi morto porque não valia nada."

Lara não vai acreditar na versão do farsante. "É mentira", afirmará. "Você está mentindo. Olha para mim. Tem alguma coisa errada nessa história e eu não vou descansar enquanto não descobrir."

"Se você quer um conselho, não mexe nisso", pede ele. "Para falar a verdade, eu preferia nem ter conhecido esse cara. Esquece essa história. O seu namorado morreu porque era traficante. Porque estava metido com gente que não presta e eu... Eu não tenho nada a ver com isso."

A cena vai ao ar na segunda-feira (13), a partir das 21h30, na Globo.