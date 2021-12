Jorge e Mateus se surpreendem com pedido inusitado de fã durante show

Os próprios Jorge e Mateus brincaram com a situação nas redes sociais. Eles republicaram o vídeo com vários emojis dando risada e a mensagem: "Aí não".

O vídeo com esse momento foi publicado por amigos de Marcelo Faria, o rapaz que aparece no vídeo. "Quando o fanatismo ultrapassa os limites e uma simples frase desconcerta os artistas", brincou.

"Pelo amor de Deus, me come, Mateus", escreveu. A reação dos cantores, que conseguiram ler a mensagem mesmo de longe, viralizou na internet neste domingo (12).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um fã da dupla Jorge e Mateus conseguiu um jeito bastante inusitado de chamar a atenção dos ídolos. Durante um show realizado na última sexta-feira (10) na cidade de Avaré (interior de São Paulo), ele fez um letreiro no celular com um pedido inusitado.

