Madonna vai a show de Beyoncé e é homenageada

Segundo as fontes não identificadas, Madonna teria evitado ir ao médico porque estava ocupada se preparando para sua próxima turnê, a "Celebration Tour", que agora, em vez de começar no país vizinho aos Estados Unidos deve ter início em outubro, na Europa.

A cantora estava se preparando para começar uma turnê mundial em comemoração dos seus 40 anos de carreira e atrasou a série de shows, que começaria no dia 15 de julho, em Vancouver, no Canadá. Informações do site TMZ, que afirma ter conversado com fontes próximas à cantora, dizem que a artista teve febre e ignorou sintomas por um mês antes da internação.

"Chorei quando abri este presente porque percebi como sou sortuda por estar viva. E como sou feliz por ter conhecido essas pessoas e tantas outras que também já se foram. Obrigada a todos os meus anjos, que me protegeram e me deixaram ficar para terminar o meu trabalho."

Durante um remix da música "Break My Soul", Beyoncé pediu que a plateia saudasse Madonna. "Por favor, gritem para a rainha! Rainha mãe Madonna, nós amamos você!", disse ela. No remix de seu hit, Beyoncé usou trechos de "Vogue", uma das canções mais famosas de Madonna.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Madonna prestigiou um show de Beyoncé neste domingo, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Essa é uma das primeiras vezes que a rainha do pop é vista publicamente desde que foi internada em estado grave em junho por causa de uma infecção bacteriana.

