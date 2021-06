Lucas Chumbo é eliminado do reality No Limite após crise gástrica

A equipe Carcará se saiu melhor na prova do privilégio, que exigiu paciência e agilidade dos competidores. Além dos suprimentos para sobrevivência no reality, o grupo ganhou quitutes como cachorro quente, bolo de brigadeiro e pães. Enquanto eles comiam tudo, a equipe perdedora só observava.

A equipe Carcará perdeu a prova da imunidade para a Calango, que levou a melhor em uma competição que avaliava a mira de cada um dos participantes. Eles precisavam encontrar chaves que abriam baús com letras e formar primeiro o nome do reality.

O ex-participante do BBB 20 foi o mais votado por todos os membros da tribo para sair da competição, que atenderam seu pedido para deixar o jogo. Ao votarem em Chumbo, os colegas o elogiaram. Ele se despediu do jogo dizendo para os membros da tribo que considerava todos uma família.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Chumbo, da equipe Carcará, foi o quarto eliminado do reality show No Limite (Globo) e está fora da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil. Com crise gástrica, o participante disse para os colegas de equipe que gostaria de deixar o reality.

