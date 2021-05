Lexa recebe alta hospitalar após cirurgia de emergência

De acordo com o boletim médico, o otorrinolaringologista Luiz Cantoni teve de operar as amígdalas e o septo nasal da cantora. Ela contou nas redes sociais que teve sangramento nasal e abscesso amigdaliano.

Lexa saiu do hospital em uma cadeira de rodas ao lado da mãe, Darlin Ferrattry. Estava abatida, mas tentou sorrir para os fotógrafos. "Ela está com dor, mas está sendo medicada e acompanhada por excelentes profissionais", disse a mãe.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lexa, 26, teve alta do hospital São Luiz, no Morumbi, zona sul de São Paulo, no início da madrugada desta sexta-feira (28). Ela precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência na quarta-feira (26) e estava internada para a recuperação.

