MC Mirella e Dynho Alves são eliminados do Power Couple com 28,12% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Mirella e Dynho Alves foram eliminados do Power Couple (Record) na noite desta quinta-feira (27), em programa ao vivo. O casal recebeu 28,12% dos votos e está fora da competição.

Eles perderam para os casais formados por Deborah Albuquerque e Bruno Salomão e Nina Duarte e Filipe Cachoeira. MC Mirella e Dhynho tiveram uma participação marcada por alguns atritos na disputa, inclusive com ex-aliados.

Nas redes sociais, a equipe de Mirella agradeceu aos fãs que ajudaram a participante nas três semanas em que ficou no programa. "Abracem e encham muito ela de carinho aqui fora. Tem tanta coisa linda pra acontecer aqui fora. O fim é só o começo", afirmou a equipe da MC.

A assessoria revelou que Mirella pediu um "vestido bafônico" para usar na Hora do Faro.

Sob o comando de Adriane Galisteu, a quinta temporada do Power Couple estreou no início do mês. A disputa entre os casais acontece em uma mansão com ambientes decorados com o tema cinema, 50 câmeras (sendo 41 robóticas), quarto perrengue para os casais com menos dinheiro após as dinâmicas, suíte para os casais com maior saldo financeiro e até uma barraca na área externa.

Dinâmica

O objetivo do Power Couple Brasil é testar o quanto os casais de conhecem de verdade em um ambiente confinado. Para avançarem no jogo, os maridos de esposas precisam confiar um no outro e fazer apostas de até R$ 40 mil.

Caso o casal cumpra a tarefa proposta, fica com o dinheiro que será acumulado até a final, e o valor obtido ao longo da temporada por cada casal irá virar o prêmio da dupla vencedora. A prova dos casais é decisiva para ver quem vai para a DR da semana.

Quem vence o desafio fica imune e se livra da eliminação. Três casais vão para a DR, que significa correr o risco de sair da competição, sendo eles, quem acumular o pior saldo financeiro da semana, quem perder a prova dos casais e o casal mais votado pelos confinados.

A partir daí, entra a participação do telespectador. Após a definição da DR durante a quarta-feira, o público poderá votar para salvar seu casal preferido da eliminação, que acontece nas quintas-feiras, sempre ao vivo.