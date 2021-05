Paolla Oliveira diz que retomar dança é montanha-russa de emoções

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira, 39, está de volta à pista. Doze anos após vencer o Dança dos Famosos, a atriz estará novamente no palco do Domingão do Faustão (Globo) para mostrar seu desempenho nas coreografias da edição turbinada do quadro, o Super Dança dos Famosos.

A atriz confessa que, embora esteja em um momento completamente diferente da vida, a experiência tem sido tão intensa quanto na primeira vez em que participou, em 2009 -ela sagrou-se campeã da sexta temporada da atração. "Tem sido uma montanha-russa de emoções", diz Oliveira à Folha de S.Paulo.

Com "um frio na barriga" constante antes da estreia, ela afirma que a maior dificuldade nesta nova participação é "sem dúvida controlar a ansiedade". Por outro lado, diz que chega com menos sede ao pote do que na primeira participação.

Para isso, a atriz está deixando a competição em "segundo plano" e afirma estar com mais vontade de "se divertir e curtir esse aprendizado e essa delícia que é dançar". Isso porque Paolla Oliveira escolheu não dar muita bola para a responsabilidade de defender o título à vista do público.

"A gente só lida com pressão quando a gente a acolhe e eu não quero acolher", diz. "Porque todos que estão lá são vencedores ou finalistas e não precisam provar mais nada a ninguém. Acredito que o que vai contar agora, mais uma vez, é a apresentação, o dia, o calor do momento e do agora", continua. "Então não quero comprar essa pressão, todos que estão lá merecem mais uma vez estarem ou serem vencedores."

Mesmo tendo feito bonito em sua primeira participação, Paolla Oliveira lembra que não pode ser exigida como alguém que vive disso. "Eu sempre gostei muito de dançar, [mas] eu não sou uma profissional", afirma a atriz, que está longe da televisão desde o término de "A Dona do Pedaço" (2019).

"Pelo contrário, tinha até me afastado da dança por um tempo, por causa do trabalho, das novas descobertas no Rio de Janeiro", lembra ela sobre a primeira participação. "Tinha chegado havia pouco tempo [à cidade] quando participei do Dança."

Mesmo com o sarrafo mais elevado, a atriz diz que só quer viver o momento e dar o melhor de si, sendo o resto consequência. "A vitória é um misto dos ensaios, da técnica, do nosso parceiro e do dia, do momento. É uma apresentação ao vivo e tudo pode acontecer. É deixar um pouco ao sabor do dia e do momento da apresentação."

Paolla Oliveira diz acreditar que o parceiro de dança também tem muita influência no desempenho do artista. Em 2009, ela venceu o quadro ao lado de Átila Amaral, enquanto desta vez, ela dançará com Leandro Azevedo. Ela afirma estar confiante no entrosamento da dupla.

"Sem dúvida eu tenho um carinho muito grande por Átila que me ajudou, me aparou, me acalmou e me deu técnica", diz. "Agora estou super apostando nesta parceria com Leandro Azevedo. Nunca vou deixar de ser grata a Átila Amaral, mas acredito que Leandro será um grande parceiro."

A atriz lembra que sempre teve uma relação prazerosa com a dança, mas diz que o quadro lhe trouxe novos recursos. "A minha relação sempre foi boa, mas, sem dúvida nenhuma, o quadro traz uma outra dança", explica.

"É uma dança técnica", compara. "É uma descoberta das possibilidades que você ainda tem para fazer com o seu corpo, de uma parceria com o professor, com o seu parceiro, então, só melhorou [a minha relação com a dança]."

Além dos ensaios, Oliveira não fez maratona de outras atividades para enfrentar o quadro. "Não fiz nenhuma preparação diferenciada", garante. "Tenho tentado tratar o meu corpo com carinho, com cuidado, sem abandoná-lo neste momento difícil que estamos vivendo."

Por falar nisso, a atriz afirma que o quadro pode trazer algum conforto para quem estiver assistindo em meio às inúmeras notícias ruins que o país vive em decorrência da crise sanitária e do elevado número de mortes por Covid-19. "Eu acredito que para quem assista possa ser um momento de acalento, um momento de sorriso, um respiro nesses dias difíceis."

"Estamos vivendo um ano complicado, a pandemia se estabelece e o que vem em torno dela completa o desespero que temos vivido", avalia. "Falar que a dança pode melhorar essa condição que é tão importante, tão séria, às vezes é efêmero."

Paolla Oliveira afirma, porém, ser preciso colocar isso em perspectiva. "É um quadro que está há 17 anos no ar, dentro de uma atração com a maior audiência que a gente tem dos programas de auditório, de um apresentador com vínculo afetivo como o que o Faustão tem, que fala algumas verdades com a possibilidade que ele tem", lembra."

"E nós artistas fora do nosso contexto, treinando, nos esforçando para fazer uma apresentação, um show, um momento de alegria, um momento vibrante e brilhante", acrescenta a atriz, que disputa a competição neste domingo (30) ao lado de Arthur Aguiar (com Tati Scarletti) e Viviane Araújo (com Adeilton Ribeiro), com os ritmos forró e rock. Em 2015, Viviane ficou em primeiro lugar, seguido por Aguiar.

A competição está mais ágil com o esquema de mata-mata. Na primeira fase, a cada semana, três duplas se apresentam em dois ritmos. Uma delas avança diretamente para a próxima etapa e as outras vão para a repescagem. Nela, as duplas que não avançaram de fase vão se desafiar, ficando na competição apenas a que for melhor. Esta última enfrenta os campeões da primeira fase para um tira-teima.

DESPEDIDA

Paolla Oliveira também comemora o fato de poder se despedir do Domingão do Faustão, programa que sai do ar no final de 2021, após mais de 30 anos nos domingos da Globo, por ele ter feito parte de sua história. "É uma honra voltar para um quadro tão especial e num momento tão especial desse cara que é o Faustão."

"Nunca imaginei que iria dizer isso, mas eu me sinto um grão de areia de parte dessa grande história que é esse programa, vou sentir, sim, muita falta", lamenta. "Eu cresci vendo o Faustão, eu não me lembro, não tenho recordação de ter outra coisa nesse dia, nesse horário, lembro das grandes mudanças, lembro dos quadros de antigamente."

"Ele marca a história de Paolla antes, inclusive, de ser artista e depois de ser artista", afirma. "Vou sentir saudade de entrar no palco toda vez chorando, mas chorando de emoção e de carinho. De saber que naquele lugar ali, eu falava para muita gente e com respaldo desse cara tão afetuoso e tão grandioso que é o Faustão."

PARCEIRO DE DANÇA

Leandro Azevedo, que vai dançar com Paolla Oliveira no Super Dança dos Famosos, é um dos poucos bicampeões do quadro -ele venceu com Juliana Didone (2006) e Carol Castro (2013). Também é o único que poderá ser tricampeão, uma vez que os outros dois bicampeões não participam neste ano.

E ele entra, mais uma vez, para ganhar. "A gente vai tacar fogo naquela pista", diz o dançarino. "Meu foco é estar na competição explorando o máximo de Paolla. Quero que ela dê um show, uma coisa para ficar na história."

Para isso, ele vem analisando a parceira desde que descobriu que dançaria com ela. "Sempre que estou montando um trabalho, não basta ser um trabalho correográfico que atenda às minhas expectativas, tenho que estudar desde a altura, as pegadas que ela já fez, até o molejo", explica. "Minha cabeça está fervendo de ideias."

Ele avalia que um dos pontos fortes da nova parceira é a energia. "Desde a formação dos pares, eu já achei incrível", elogia. "Ela tem um brilho, uma vontade de dançar... O que mais impressiona é quando o famoso ou famosa coloca sua energia na dança, mostra que está entregue de corpo e alma. Isso ajuda muito."

Por outro lado, o professor diz que os dois vão precisar trabalhar juntos a confiança. "Tem que ter muita confiança no parceiro para fazer as pegadas", diz. "Eu gosto muito de jogar para o alto nas coreografias, então espero conseguir que ela confie em mim."

O professor também avalia a pressão para que a dupla se saia bem, uma vez que Paolla Oliveira foi campeã e tem um séquito de fãs que já estão na expectativa para vê-la arrasando mais uma vez. "Com certeza dá um frio na barriga, principalmente porque sei a capacidade dela", confessa. "Vamos nos esforçar ao máximo para que ela se divirta bastante, mas também para superar as expectativas."