'Lalulu', boneco que mistura Labubu e Lula, viraliza e vira febre nas redes sociais

Por Folha de São Paulo

05/09/2025 15h30 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da febre do Labubu, monstrinho chinês que conquistou colecionadores ao redor do mundo em 2025, surgiu uma versão abrasileirada: o "Lalulu". O boneco, que troca a carinha assustadora pela foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, viralizou nas redes sociais e já é vendido em sites de compra em formatos como bonecos, chaveiros e canecas.

No lugar do monstrinho original com rosto sorridente e dentes afiados aparece uma foto de Lula. Já o corpo, que na nova versão lembra mais um bicho de pelúcia comparado ao articulado item colecionável, pode ser encontrado em diferentes cores -como na versão chinesa- ou totalmente vermelho, com a estrela branca do PT estampada no peito ou na etiqueta.

Criado pelo artista chinês Kasing Lung e distribuído pela marca Pop Mart, o Labubu é um boneco colecionável de olhos grandes e dentes afiados que se tornou febre mundial em 2025. O monstrinho ganhou fama ao aparecer nas mãos de celebridades como as integrantes do grupo sul-coreano Blackpink e a influenciadora Virgínia Fonseca.

Bastidores da Política - Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle

