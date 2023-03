Karen Bachini diz que é intersexo e explica dificuldade de produzir hormônios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Karen Bachini afirmou que é intersexo, em vídeo publicado em seu canal no YouTube, na noite desta terça-feira (21). Conhecida por seus clipes sobre maquiagem, Karen disse que procurou exames antigos, de quando tinha 18 anos, para checar a possibilidade. Há um pouco mais de um ano, a youtuber falou sobre ter dificuldades em produzir hormônios.

"Demorou alguns meses para eu tomar uma curiosidade para saber se eu era mesmo ou não uma pessoa intersexo. Não me parecia ser verdade. É uma coisa que você precisa entender, aceitar e buscar a sua história", começou ela.

Intersexo é o termo dado a pessoas que nascem com características sexuais biológicas que não se encaixam nas categorias típicas do sexo feminino ou masculino. "Categorizando num termo geral para as pessoas entenderem, eu sou pseudo-hermafrodita feminina, onde tenho as genitais e os órgãos internos, mas não possuo qualquer tipo de hormônio", detalhou.

Ela recordou que, na época dos exames anteriores, afirmaram que ela teria entrado na menopausa. "Só que sempre achei isso muito estranho. Se eu tivesse menstruado, eu saberia. Um sangue na calcinha, você nota. Naquela época, eu não tinha vida sexual ativa. Eu contei isso para os médicos, que disseram: 'Ah, às vezes foi só um pouquinho e você não percebeu, e me foi imposto esse diagnóstico e que eu deveria fazer hormonização feminina, que é tomar estrogênio. Comecei a tomar pílula anticoncepcional, que fazia a reposição do que meu corpo não produzia".

Ela concluiu a explicação com a sentença: "Esse foi o corpo com o que nasci, mesmo. Nasci com características atípicas para o sexo feminino, e isso se nomeia intersexo". Casada há cerca de dois anos com o alemão Janosh, Karen ainda falou que a descoberta implicou em mudanças na sua vida sexual. Inicialmente, ao usar suplementar com testosterona, a libido "foi para zero".

"Não me sentia bem, parecia que tinha alguma coisa errada, não queria que ninguém me visse pelada e não queria ser tocada. Foi um período muito difícil. Agora, sinto que minha libido voltou, consigo me olhar no espelho pelada", garantiu ela.