Kally Fonseca chora após rever trajetória em 'A Fazenda 15'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Última eliminada de A Fazenda 15, Kally Fonseca se emocionou ao se pronunciar pela primeira vez sobre a saída do reality rural com seus fãs. Neste sábado (2), a cantora contou que conseguiu rever algumas coisas de sua trajetória e ficou assustada com a visão bem diferente que ela teve dentro da casa sobre o jogo. A ex-peoa disse que ainda está assimilando os comentários e as críticas que vem recebendo.

"Tive acesso a muita coisa. Estou ainda assimilando e tentando entender os comentários e as críticas. Não está sendo fácil para mim. É bem difícil ver as coisas aqui de fora, a proporção das minhas atitudes e é triste", começou Kally.

Ela continuou: "Me vi muitas vezes fora de mim. Não me reconheci e só eu sei o que eu passei lá dentro. Só eu sei dos meus sentimentos e o quanto não foi fácil". A ex-peoa, então, ficou com a voz embargada e chorou. "Às vezes eu entendo o propósito de Deus e é preciso sair de um lugar pra poder abrir o olho. É preciso você perder um sonho pra poder entender que, se você continuasse naquele lugar, ia se perder mais ainda", reconheceu.

Kally disse que gostaria de ter tido acesso ao celular antes de gravar o programa Hora do Faro, que vai ao ar neste domingo (3). Ela chegou a declarar torcida para Cezar Black logo que saiu de A Fazenda 15, mas depois de ver algumas cenas dos outros colegas, a ex-peoa mudou de opinião e indicou Jaquelline Grohalski como sua preferida para levar o prêmio final de R$ 1,5 milhão.