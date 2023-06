Johnny Depp completa 60 anos com personagens emblemáticos e polêmicas

SÃO PAULO, SP (FOLHSAPRESS) - Nesta sexta-feira (9), o ator Johnny Depp completa 60 anos. Um dos rostos mais conhecidos da indústria cinematográfica, o artista deu vida a personagens marcantes como "Edward Mãos de Tesoura", Willy Wonka, da "Fantástica Fábrica de Chocolate", e Jack Sparrow, da franquia "Piratas do Caribe", série que arrecadou US$ 4,5 bilhões.

Com 39 anos de carreira, o ator viveu também Sir James Matthew, no filme "Em Busca da Terra do Nunca" e "Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet", que lhe rendeu um Globo de Ouro. Com as atuações, Depp também foi três vezes indicado ao Oscar de Melhor Ator.

Em seu papel mais recente, interpreta o rei Luís 15 no filme "Jeanne Du Barry", que abriu o Festival de Cannes, onde o ator foi recebido com aplausos e placas de "viva".

Depp coleciona uma série de polêmicas e batalhas judiciais desde o início de sua carreira. O ator já falou abertamente sobre problemas com consumo excessivo de álcool e uso de drogas. Em 1994, chegou a ser preso por danos materiais em um quarto de hotel onde estava hospedado com a modelo, e ex-companheira, Kate Moss.

O ator também vivia um imbróglio judicial com a atriz Amber Heard, sua ex-esposa. No fim de 2022, o juri norte-americano foi favorável a Depp e condenou a artista a indenizá-lo em R$ 40 milhões por difamação após as acusações de violência doméstica.