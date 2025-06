João Vicente relata investida em Sandy após divórcio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 2023, após Sandy anunciar a separação com o músico Lucas Lima, com quem ficou por 24 anos e tem um filho, a artista logo recebeu uma investida pelas redes sociais de um novo pretendente. E este era o ator João Vicente de Castro. Foi ele mesmo quem contou sobre o episódio.

