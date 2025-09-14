   Compartilhe este texto

Jessie J se apresenta em hotel após show no The Town e surpreende fãs

Por Folha de São Paulo

14/09/2025 16h00 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após seu show no The Town na noite de sábado (13), Jessie J, 37, surpreendeu ao se apresentar no hotel que está hospedada.

A cantora se apresentou no restaurante do Palácio Tangará, onde está hospedada. Em vídeo publicado pelos músicos, ela aparece dividindo o microfone e cantando Price Tag.

A artista cancelou seus shows na América do Norte e adiou sua turnê na Europa para o ano que vem. Ela está em recuperação após realizar uma mastectomia para tratar um câncer de mama, e fez um show acústico de uma hora no festival em São Paulo.

Bastidores da Política - Manaus travada Bastidores da Política
Manaus travada

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


14/09/2025

Família de Tenório Jr. diz sentir 'alívio e tristeza' após identificação do corpo

14/09/2025

Lázaro Ramos faz jantar surpresa para renovar casamento com Taís Araujo

14/09/2025

Velório de Hermeto Pascoal será aberto ao público na segunda-feira no Rio

14/09/2025

Fria, calculista e manipuladora, diz Marina Ruy Barbosa sobre Suzane von Richthofen da série

14/09/2025

'Melhores amigas', diz Ivete Sangalo ao postar vídeo com Mariah Carey nos bastidores do The Town

14/09/2025

Conferência Res Artis vem ao Brasil em edição que presta homenagem a Lélia González

14/09/2025

Mariah Carey solta o gogó, preenche o The Town de agudos e se mexe pouco

14/09/2025

Laura Pausini anuncia turnê para 2027 com parada em São Paulo

14/09/2025

Me sentindo estranha, diz Deborah Secco sobre baixa autoestima

14/09/2025

Vestido bandage, sucesso entre celebridades nos anos 2000, reaparece nas redes sociais

13/09/2025

Criolo leva hip-hop múltiplo a show que vai de rap a drum'n'bass no The Town

13/09/2025

'O amor faz você se cuidar', diz Alane Dias sobre relacionamento com Francisco Gil

13/09/2025

Lionel Richie embala casais e emociona solteiros com romantismo no The Town

13/09/2025

José Loreto e parceira de elenco são vistos aos beijos durante o The Town

13/09/2025

Banda de Hermeto revela a morte de músico ao final de show em festival em BH

13/09/2025

"Após 33 anos de carreira, hoje posso escolher onde trabalhar", diz Carla Diaz

13/09/2025

'Tomara que tenha treta e edredom funcionando', diz Adriane Galisteu sobre A Fazenda

13/09/2025

Júnior grita contra a anistia e olha para o passado no The Town

13/09/2025

Quem era Ilza, esposa de Hermeto homenageada em álbum vencedor do Grammy

13/09/2025

Ivete Sangalo cura apatia de público do The Town com hits de muitos Carnavais

13/09/2025

Morre Hermeto Pascoal, o bruxo dos sons e da música brasileira, aos 89 anos

13/09/2025

Morre Hermeto Pascoal, o bruxo dos sons e da música brasileira, aos 89 anos

13/09/2025

Morre Hermeto Pascoal, o bruxo dos sons e da música brasileira, aos 89 anos

13/09/2025

"Um reality que não está preparado para receber pessoas LGBT", diz Pepita sobre A Fazenda

13/09/2025

Morre Hermeto Pascoal, o bruxo da música brasileira, aos 89 anos

13/09/2025

Gloria Groove transforma funk em soul em show teatral no The Town

13/09/2025

The Town: Ticiane Pinheiro cogita mudança, mas diz que Tralli fica por enquanto na ponte Rio-São Paulo

13/09/2025

Jessie J e Natasha Bedingfield capricham na voz e levam pop britânico ao The Town

13/09/2025

The Town: Fazendo aula toda semana, diz Gkay sobre preparação para desfilar no Salgueiro


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!