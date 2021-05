Jennifer Lopez e Ben Aflleck são vistos juntos na casa da atriz em Los Angeles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Poucos dias após anunciar a separação do ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, 45, Jennifer Lopez, 51, foi vista na companhia do ator Ben Affleck, 48, com quem namorou entre 2002 e 2004. Os dois estão passando um tempo juntos na casa da atriz e cantora em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com a People, Affleck foi visto descendo de seu carro usando camiseta, jeans e segurando uma mochila verde militar. Em outras fotos, Lopez foi fotografada sentada no veículo, usando óculos escuros, brincos de argola e cabelo preso.

"Eles passaram um tempo juntos em Los Angeles na semana passada," disse uma fonte disse à publicação "Eles têm muito amor um pelo outro e sempre se admiraram", completou. Já outra pessoa próxima ao casal disse que eles nunca deixaram de se relacionar. "Eles sempre foram amigos e se viram ao longo dos anos", afirmou.

A cantora e o Rodriguez anunciaram o rompimento dia 15 de abril, poucos meses após negarem que seu relacionamento de quatro anos estava abalado." Percebemos que somos melhores como amigos e esperamos continuar assim", disseram em um comunicado conjunto. "Continuaremos a trabalhar juntos e nos apoiar em nossos negócios e projetos compartilhados."

Affleck pôs fim ao namoro com a atriz Ana de Armas em janeiro, menos de um ano após assumirem a relação. O principal motivo apontado para o término foi que os dois estavam em pontos diferentes de suas vidas, especialmente na diferença de idades. Ela queria ter filhos e morar longe de Los Angeles, já ele não queria sair da cidade, pois seus três filhos --Violet, 15, Seraphina, 12, e Samuel, 9 --da união com a atriz Jennifer Garner, 49, moram no local.