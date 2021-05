Elliot Page diz que desmaiou ao usar vestido e salto em estreia de filme

Page contou que nem sequer olhou uma foto do tapete vermelho da premiação. "As pessoas podem assistir isso e dizer, 'Oh, meu Deus, essa pessoa está chorando porque era a noite em que esteve no Oscar.' E penso novamente que isso impede a capacidade de se permitir não apenas sentir a dor, mas refletir sobre a dor, até mesmo começar a sentar e trazer tudo à tona e, finalmente, confrontar tudo isso", concluiu.

"Em última análise, é claro, são todas as experiências que você teve desde que era uma criança que levam a isso. As pessoas dizendo: 'o jeito que você está sentado não é elegante, você está andando como um menino'. A música que você está ouvindo como um adolescente, 'obviamente, a maneira como você se veste'. Cada aspecto de quem você é, está sendo constantemente observado e colocado em uma caixa em um sistema muito binário", esclareceu o artista.

"Houve tanta imprensa e tantas estreias em todo o mundo e eu estava usando vestidos e saltos altos em quase todos os eventos", disse Page sobre a turnê de lançamento do filme. O artista relembrou um momento, em Paris, no qual foi pressionada por seu empresário a escolher um vestido para usar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.