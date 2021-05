Pabllo Vittar divulga capa do novo single Ama, Sofre e Chora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar divulgou no sábado (1º) a capa de seu novo single em suas redes sociais. Com o título de "Ama, Sofre e Chora", a música será lançada no próximo dia 6 de maio (quinta-feira), a partir das 21h, nas plataformas de streaming.

Esse é o primeiro single do que é considerada a nova era de Pabllo. A música faz parte de seu novo álbum, que tem previsão de lançamento para o primeiro semestre desse ano ainda.

O videoclipe estará disponível no dia seguinte ao lançamento, sexta-feira (7), a partir do meio-dia no canal do YouTube da artista.

Após anunciar durante participação no BBB 21 (Globo) que estaria noiva, a cantora revelou que tudo não passava de uma estratégia para divulgar a nova fase de sua carreira. Ela aparece vestida assim em um ensaio publicado pela edição brasileira da revista Vogue, a quem adiantou pouco sobre o novo trabalho.

"Mega ansiosa para mais esta nova era e para este primeiro lançamento que espero que todo o público e os Vittarlovers amem", afirmou. "Foi tudo feito com muito carinho para que seja uma entrega linda e única. Tá bem bacana, e aguardem, pois, em breve tem muito mais novidades", disse.

Apesar da temática e da divulgação, a cantora disse que está solteira. Perguntada se pretendia subir ao altar um dia, ela respondeu: "Acho que é algo que eu tenha que trabalhar em mim". "Depois que tive um relacionamento que não terminou muito bem eu não me vejo namorando ou casando", explicou. "Só na ficção mesmo!"