Jabá, ex-baixista do Ratos de Porão, morre aos 60 anos

No entanto, ele ainda era próximo dos ex-colegas de banda. nesta terça-feira (26), Jão compartilhou um vídeo de seu aniversário deste ano, quando subiu ao palco pela última vez com Jabá.

A banda foi formada em 1981. Na época, os integrantes eram Jabá no baixo, Betinho na bateria e Jão no vocal e guitarra.

Jabá enfrentou problemas de saúde neste ano. Em setembro, o Ratos de Porão pediu ajuda financeira para arcar com a internação do músico, que estava com problemas nos rins e no fígado.

